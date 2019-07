Leraar die verdacht werd van aanranding van zeven minderjarige meisjes vrijgesproken

Zaventem / Leuven -

De leerkracht die verdacht werd van de aanranding van zeven 8- en 9-jarige meisjes op een basisschool in Heverlee, is donderdag vrijgesproken. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling spreekt wel van “ongepast pedagogisch gedrag”, maar op strafrechterlijk vlak gaat de man over de hele lijn vrijuit.