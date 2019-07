Ze zijn dezer dagen met duizenden, de vliegende mieren. Heel wat streken in Vlaanderen worden geplaagd door de kleine insecten. Vervelend, maar niet uitzonderlijk. Want het fenomeen doet zich elk jaar voor. Al zijn ze er dit jaar wel wat vroeger mee.

U heeft ze meer dan waarschijnlijk wel al ergens opgemerkt. Want de wegmier, de meest algemene mierensoort in Vlaanderen, is in zowat elke straat terug te vinden. Vandaar zijn bijnaam: stoeptegelmier ...