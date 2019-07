Thorgan Hazard maakt debuut bij Dortmund en Kevin De Bruyne wint ruim bij rentree, Romelu Lukaku blijft aan de kant

Thorgan Hazard heeft donderdagmorgen (Belgische tijd) zijn debuut gemaakt voor Borussia Dortmund. Tijdens haar Amerikaanse zomertoer won Dortmund met 1-3 van MLS-club Seattle Sounders. Hazard kwam op het uur, samen met collega-Rode Duivel Axel Witsel, in het veld.

De Duitse vicekampioen haalde het dankzij treffers van Wolf (36.), Alcacer (50.) en Sancho (77.). Campbell (54.) kon tussendoor tegenscoren voor de thuisploeg. Vrijdag speelt Dortmund in Indiana tegen Champions League-winnaar Liverpool, een leuk weerzien met oud-coach Jürgen Klopp.

Foto: REUTERS

Ook Kevin De Bruyne speelde woensdag zijn eerste oefenduel van het nieuwe seizoen. De Bruyne viel bij de rust in bij Manchester City dat in de tweede halve finale van de Premier League Asia Trophy in het Chinese Nanjing met 4-1 won van West Ham United. Onze landgenoot gaf de assist voor de laatste treffer van Sterling (72.). Voordien hadden David Silva (33.), Nmecha (36. pen) en ook al Sterling (59.) gescoord voor de Citizens. West Ham had halfweg de eerste helft de score geopend dankzij een strafschopdoelpunt van kapitein Noble. In de finale spelen City en De Bruyne zaterdag tegen het Wolverhampton van Leander Dendoncker. De Wolves versloegen in hun halve eindstrijd Newcastle met 4-0.

Romelu Lukaku kwam in het Australische Perth opnieuw niet in actie bij Manchester United tijdens het oefenduel tegen tweedeklasser Leeds United. De Mancunians wonnen met 4-0 dankzij goals van Greenwood (7.), Rashford (27.), Jones (51.) en Martial (69. pen). De Braziliaanse Belg Andreas Pereira viel bij de rust in en gaf de assist voor de derde treffer van Jones. Lukaku aast nog steeds op een transfer naar Inter Milaan. Inter en Man Utd treffen elkaar zaterdag in de International Champions Cup.

Opvallend: Paul Pogba kwam wel in actie. De Fransman aast nochtans ook op een transfer.

Foto: AFP

Arsenal troeft Bayern München af

Arsenal heeft donderdagmorgen (Belgische tijd) in Californië dan weer Bayern München verslagen in haar eerste wedstrijd van de International Champions Cup, een wereldwijd vriendschappelijk voetbaltoernooi.

De jonge invaller Eddie Nketiah (88.) bezorgde de Engelsen in de slotfase de winst. Arsenal was op voorsprong gekomen dankzij een eigen doelpunt van Louis Poznanski (49.), Robert Lewandowski (71.) tekende voor de gelijkmaker.

Foto: AFP

Arsenal-Bayern München was de tweede wedstrijd in de International Champions Cup. Woensdag had Fiorentina het toernooi geopend met een 2-1 zege tegen het Mexicaanse Guadalajara in Bridgeview (Chicago). De volgende wedstrijden staan zaterdag op het programma, met Manchester United-Inter Milaan (in Singapore) en Benfica-Guadalajara (in Santa Clara). Zondag speelt Real Madrid in Houston tegen Bayern München. Hoogst waarschijnlijk wordt dat het debuut van Eden Hazard bij de Koninklijke.