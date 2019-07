Sven Gatz over boze Gwendolyn Rutten: “Op een gegeven moment moet je voor je stad kiezen”

Sven Gatz (Open VLD) vindt de kritiek van nationaal partijvoorzitster Gwendolyn Rutten op het nieuwe Brusselse regeerakkoord en de houding van de Brusselse Open VLD-afdeling onterecht. Dat zei hij donderdagochtend op Radio 1. “Natuurlijk is er enige spanning, maar op een gegeven moment moet je niet voor een postje, maar voor het project voor je stad kiezen”, klink het.

De nationale top van Open VLD kan zich niet verzoenen met het “te linkse” regeerakkoord dat de Brusselse afdeling van de partij afsloot met PS, Ecolo, DéFI, Groen, en one.brussels-SP.A. En ook de manier waarop Ecolo-voorzitter Zakia Khattabi de deur dichtsloeg toen Open VLD-collega Rutten kwam vragen om de Franstalige zusterpartij MR aan boord te hijsen, viel slecht.

Maar Sven Gatz, die in de nieuwe Brusselse regering minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Promotie van Meertaligheid wordt en het akkoord mee onderhandelde, vindt de kritiek van Rutten op de houding van de Brusselse afdeling van haar partij onterecht. “We hebben voldoende geprobeerd om MR mee in de Brusselse regering te krijgen”, aldus Gatz op Radio 1. “Tot vijf keer toe hebben we daarom gevraagd, gesmeekt zelfs. Omdat wij natuurlijk ook weten dat het beter zou zijn voor de stabiliteit van wat nog volgen kan in de andere regeringsvormingen. Maar nadat mevrouw Rutten zelf het stokje heeft overgenomen, is zij ook tot dezelfde conclusie moeten komen: de PS en Ecolo bleven bij hun standpunt. En als het neen is, is het neen. Dat heeft ze nu ook ondervonden. Je kan hetzelfde blijven vragen en denken dat er ooit wel een ander antwoord zal komen, maar dat is niet realistisch.”

Ruis op de lijn

Dat er door de discussie ruis zit op de relatie tussen de partijtop en de Brusselse afdeling, neemt Gatz voor lief. “Kijk, als ik als vertegenwoordiger van de stad Brussel zie dat er een goed akkoord voorligt, dan moeten we verder onderhandelen. Anders worden wij na verloop van tijd ook buiten de deur gehouden. Ik zit in een positie tussen het belang van de partij en wat nodig is voor de stad. Natuurlijk is er dan enige spanning, maar op een gegeven moment moet je niet voor een postje, maar voor het project voor je stad kiezen.”

De boze Rutten zal Gatz nu echter níet voordragen als nieuwe Brusselse Open VLD-minister, dat moet hij zelf maar doen. Gisterenavond stuurde ze ook haar kat naar het congres over het nieuwe regeerakkoord,en de kans lijkt ook groot dat de partij Gatz straks vervangt in de Vlaamse regering. Maar ook dat slaat Gatz niet uit zijn lood. “Alles komt uiteindelijk terug goed”, klinkt het. “Ik zit al lang genoeg in de politiek om te weten dat deze heisa allemaal zeer relatief is. In de politiek kom je elkaar toch altijd terug tegen. Mijn deur staat op een kier. Of dat omgekeerd ook het geval is? Dat weet ik niet, maar ik heb er het volste vertrouwen in.”