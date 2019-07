Femke Herygers vanaf vrijdag bloemenmeisje in Tour

Staat er vrijdag een Belg op het podium van de groene trui? De kans is groot. De Kempense Femke Herygers is gisteren in allerijl naar Frankrijk gevlogen om het team van bloemenmeisjes van Skoda (en dus dat van de groene trui) te vervoegen.

“Een van de vijf bloemenmeisjes is ziek en ze zijn via via bij mij terechtgekomen”, aldus Herygers. “Gisteren heb ik al mijn groen kleedje gepast, vanaf vrijdag word ik echt ingezet. Ofwel doe ik hospitality voor de start, ofwel doe ik de podiumceremonie na de rit.”

“Ik ben via mijn vader Paul al een paar keer in de Tour geweest om te kijken, maar nu ga ik ook echt deel uitmaken van het circus. Vermits het om de groene trui gaat, zal ik ook een paar keer in contact ­komen met Sagan. Ik ga hem achter de coulissen toch eens om een selfie vragen.”