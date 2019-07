Bepaalt kijker straks mee het VRT-nieuws?

Om meer voeling te krijgen met wat er leeft in Vlaanderen overweegt de nieuwsdienst van de VRT om aan de slag te gaan met een publiekspanel. Dat blijkt uit een intern document dat Vlaams Belang in handen kreeg en naar buiten bracht. “Dat is inderdaad een optie als het haalbaar en betaalbaar is”, klinkt het bij de hoofdredactie van VRT NWS.

Een panel van duizend mensen dat aangeeft welke thema’s hen bezighoudt. Dat is wat de VRT nieuwsdienst overweegt in te voeren om een beter zicht te krijgen op wat leeft in Vlaanderen. “Voorlopig is er nog niets afgeklopt, maar het is een reële optie. We zoeken nu uit of dat haalbaar en betaalbaar is. Als dat zo is, dan kan zo’n panel er dit najaar al komen”, klinkt het.

Het voorstel kwam ter sprake op een recente redactieraad van de nieuwsdienst, waarvan een verslag bij Vlaams Belang is terechtgekomen. Die partij bracht het vervolgens naar buiten.

Niet enige bron

Het concept van het publiekspanel is vergelijkbaar met de grote bevraging die de VRT in Vlaanderen uitvoert voor de verkiezingen. “Dan vragen we naar wat er leeft en wat mensen belangrijk vinden. Voor onze programma’s in aanloop naar de verkiezingen is dat belangrijk om te weten. Na de verkiezingen stelden we ons de vraag of we nu wel genoeg wisten en of we dat niet jaarlijks of zelfs meer moesten doen.” De VRT benadrukt dat dat niet wil zeggen dat het de enige bron wordt. “Dit is voor ons maar één manier om voeling te houden. En we gaan er ons ook niet door laten sturen. Maar als nieuwsdienst stellen we ons wel constant de vraag of het beter kan. En als dat zo is, dan bekijken we de mogelijkheiden. We proberen zo goed mogelijk te capteren wat er leef tin Vlaanderen, maar dat wil niet zeggen dat we de waarheid in pacht hebben.”