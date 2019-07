Twee kinderen van IS-strijders liggen al sinds hun repatriëring in het ziekenhuis

Van de zes kinderen die ons land vorige maand repatrieerde vanuit Syrië, liggen er twee nog altijd in het ziekenhuis. Waarom is niet duidelijk, want er zouden geen ernstige medische problemen zijn. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws donderdag.

Eén van de Belgische kinderen die de regering op 14 juni uit het Koerdische kamp Al Hol haalde, was een 18-jarig meisje dat als tiener naar Syrië was ontvoerd door haar vader. Zij kon na een ondervraging door de politie meteen bij familie terecht.

De andere kinderen vielen onder de jeugdbescherming. Ze werden opgenomen in het ziekenhuis voor een analyse van hun psychologische en medische toestand en de nodige zorgen. Drie broertjes werden vervolgens naar een familie in Vlaanderen overgebracht.

De twee andere kinderen, die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap vallen, liggen nog steeds in het ziekenhuis. Er zouden zich geen ernstige, medische problemen stellen, maar niemand kan zeggen wat de exacte reden is dat ze zo veel langer in observatie in het ziekenhuis moeten blijven.

Heidi De Pauw, ceo van Child Focus, heeft er vertrouwen in dat de kinderen in goede handen zijn, maar wijst erop dat het belangrijk is om zo snel mogelijk te beginnen met hun resocialisatie.