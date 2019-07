Motie die oproept tot afzetting Trump verworpen in Amerikaans Congres

Het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten heeft woensdag een motie die oproept tot een procedure om de Amerikaanse president Donald Trump af te zetten, verworpen. Aanleiding waren tweets van de president, die impliceerden dat vier progressieve Democratische Congresvrouwen met een andere huidskleur “terug [...] naar de plaatsen waar ze vandaan komen” moeten.

De tekst, die werd voorgesteld door de Democraat Al Green, werd met een grote meerderheid verworpen (332 stemmen tegenover 95). Bij de Democraten heerst veel verdeeldheid over de vraag of de procedure voor impeachment opgestart moet worden.

Het is vooral de linkerzijde van de partij die daarvoor pleit. De Democratische voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, en andere prominenten verzetten zich tegen die procedure, die zeer onpopulair is bij de bevolking. De motie zou ook niet door de Senaat geraken, waar Republikeinen in de meerderheid zijn. Bovendien zou dat in de kaart van Trump kunnen spelen bij de verkiezingen van 2020.

Het is de eerste keer dat het Huis is samengekomen om zich te buigen over een eventuele afzetting van de Republikeinse miljardair sinds zijn verkiezing in 2016.