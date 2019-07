Ook voorzitter Pro League kijkt raar op: “De sanctie voor KV Mechelen is wat mager”

De Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zijn zo goed als zeker dat de profcompetities van start gaan zoals aanvankelijk gepland. Pro League-voorzitter Peter Croonen is tevreden dat er een finale uitspraak is, maar blijft achter met een dubbel gevoel. “We zitten met een veroordeling tot matchfixing, maar de sanctie is relatief mager.”

“Ik ben tevreden dat er nu eindelijk een finale uitspraak is, want het heeft langer geduurd dan we gehoopt hadden. Dat stelt ons nu hopelijk in staat om helderheid te scheppen over de Europese tickets. Hopelijk hoeven we als Belgische competitie dat vijfde ticket niet te verliezen”, stak Croonen van wal. De UEFA is op de hoogte gebracht van het eindvonnis van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en zal zich eerstdaags over dat vijfde Europese ticket voor België uitspreken.

Croonen blijft achter met een dubbel gevoel. “Er is wel een veroordeling. Dat is een heel ernstig gegeven. De uitgesproken straffen lijken op het eerste gezicht niet zo zwaar. Het zijn zelfs relatief matige sancties. Maar KV Mechelen ziet wel deelname aan de poules van de Europa League aan zich voorbij gaan, dat is een belangrijke financiële impact. We gaan nu samen met de voetbalbond kijken wat er moet gebeuren. Maar voor elke voetbalsupporter is dit een uitspraak die vragen oproept, dat is duidelijk.

KV Mechelen treedt dit seizoen aan in 1A, maar kan volgend seizoen wel nog zijn licentie verliezen. “Er is een link tussen de licentievoorwaarden en de uitspraak. Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan je moet voldoen om je licentie te behouden”, legt Croonen uit. “De mensen die veroordeeld zijn mogen geen rol meer opnemen binnen de voetbalclub. Zodra die mensen geen rol meer spelen binnen de club, is het technisch euvel wellicht verholpen. We zullen dat pas volgend seizoen bij de aanvraag voor het seizoen 2020/2021 moeten bekijken.”

Intussen likt het Belgisch voetbal zijn wonden: er is reputatieschade en een verouderd bondsreglement. “Deze zaak zal weerklank veroorzaken. We moeten die matchen van KV Mechelen bijvoorbeeld met een iets hoger risicogehalte beschouwen. Ik sluit niet uit dat er reacties kunnen ontstaan van bepaalde clubs. Maar we leven in een rechtstaat, en het is aan de gerechtelijke instanties om de uitspraak te doen. Dat moeten we accepteren”, zegt Croonen. “We moeten het bondsreglement dringend tegen het licht houden, zodat dit volgend jaar niet opnieuw gebeurt. Die oefening is gestart. Deze zaak creëert alleen maar hoogdringendheid, dus we zullen die update de komende maanden afronden. De bedoeling is om dat nieuwe reglement komend seizoen proef te draaien naast het bestaande. We kunnen het huidige reglement op bepaalde vlakken al wel licht aanpassen, zeker voor wat betreft die elementen die problematisch bleken te zijn.”