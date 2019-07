Jasper Philipsen, de jongste renner van het Tourpeloton, stapt vandaag niet meer op in de rit naar Bagnères-de-Bigorre. In samenspraak met de performance staf van UAE-Team Emirates besliste de 21-jarige Hammenaar gisteravond om niet meer de Pyreneeën in te trekken. “Ik had nog kunnen verdergaan, maar het is genoeg geweest. Het is tijd om te rusten nu, zeker gezien de pittige maand augustus die me te wachten staat met Ride London, het EK in Alkmaar en de BinckBank Tour.”