Het houdt niet op voor Soudal-Lotto. In de straten van Toulouse bezorgde sprinter Caleb Ewan het Belgische team al de tweede ritzege. Groter kan een contrast niet zijn. Vorig jaar stond de ploeg met amper drie renners als het kneusje van de Tour in Parijs, vandaag is Soudal-Lotto één van de drie succesteams in Frankrijk. “We hebben geleerd van vorig jaar.”