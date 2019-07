Het veen in de vallei van de Zwarte Beek krijgt nu ook Europese steun. In Koersel werkt de Vlaamse Landmaatschappij al jarenlang aan de vernatting van het veen, een project van 7 miljoen (Vlaamse) euro. Het Interreg-project Care-Peat doet daar nog eens een miljoen bij om de CO2-opname intact te houden in de midden- en benedenloop van de Zwarte Beek.