BRUSSEL - De Tongerse magistraat Dominiek Renotte blijft in de cel nadat het Hof van Cassatie zich woensdag over zijn zaak boog en zijn vraag tot vrijlating verwierp. Zijn verdediging had nochtans een lijvige bundel opgesteld waaruit moest blijken dat zijn verblijf in de gevangenis niet langer nodig is. Maar het Hof veegde alle argumenten van tafel.