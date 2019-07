Door aanhoudende technische problemen heeft H&M besloten haar filiaal in Julianus Shopping te sluiten. “Er is een lek in de kelder en de verwarming en de airco werken niet. Deze situatie was niet langer houdbaar”, aldus Marianne Nerinckx, woordvoerder van H&M. Sinds dinsdag geldt er een korting van 70 procent, wat al zorgde voor een stormloop op de bekende keten.