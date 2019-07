Tegenwoordig heet Tim Wellens eigenlijk Tim Bollen. Vandaag reed hij al voor de negende dag op rij in de bollentrui, maar de kans is groot dat het hierna ook ophoudt. De Pyreneeën doemen op en het is maar de vraag of Wellens zich laat verleiden tot de vroege ontsnapping om zijn bergprijs te verdedigen. Wie hem in ieder geval wél kon verleiden is zijn toekomstige echtgenote Sophie. Zij kijkt met veel bewondering naar deze opvallende ‘Tour de Tim’.