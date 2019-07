Het Belgisch voetbal is één van zijn meest legendarische coaches armer. In het Luikse ziekenhuis Citadelle is op 79-jarige Robert Waseige overleden aan de gevolgen van hart- en nierfalen. Waseige was bondscoach op Euro 2000 en op het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea. Maar de hoogtepunten uit zijn carrière beleefde hij in zijn achtertuin: bekerwinst met Club Luik in 1990 en vicekampioen met Standard in 1994. De start van zijn mooie loopbaan situeert zich in Winterslag. Pierre Denier, destijds speler onder Waseige: “Robert was een geweldige motivator, hij haalde het maximum uit zijn ploeg.”