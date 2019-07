Hommeles binnen Open Vld over Brusselse regering zonder MR

Brussel -

Bij Open Vld is het hommeles over het feit dat ze er niet in geslaagd zijn om MR aan boord te krijgen van de Brusselse regering. De Brusselse afdeling zou vooral aan zichzelf hebben gedacht. Voorzitter Gwendolyn Rutten was gisteren ook niet aanwezig op het congres waar het regeerakkoord werd voorgelegd.