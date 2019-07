Kwiek AA Gent verslaat mak AZ Alkmaar in galamatch

Enkele dagen na de nederlaag tegen Sint-Truiden, zetten de Buffalo’s woensdagavond de puntjes op de i. AZ Alkmaar dat eerder tijdens deze voorbereiding nog te sterk bleek voor Club Brugge en Anderlecht, werd vlot verslagen in een aardig gevulde Ghelamco Arena.

Thorup bracht tegen AZ voor het eerst tijdens deze voorbereiding Jonathan David tussen de lijnen. De Canadese aanvaller die zich tot topschutter kroonde tijdens de Gold Cup bleek na een korte vakantie alvast nog steeds te bulken van het vertrouwen. Maar het was toch Yuya Kubo die op subtiel aangeven van een bijzonder bedrijvige Vadis Odjidja door de Nederlandse buitenspelval werd geloodst en meteen ook de score opende.

Hoewel het tempo niet bijster hoog lag, etaleerden de Buffalo’s voor rust nadrukkelijk hun surplus aan voetballend vermogen en vooral het trio Odjidja, Kubo en David zorgden herhaaldelijk voor applaus op alle banken. Desondanks stond het halfweg slechts 1-0 want doelman Bizot stond bij AZ attent te keepen en David kende wat pech toen zijn doelpoging in extremis werd gekeerd door de bezoekende defensie.

Tot zover had de ex-ploeg van John van den Brom zowel Club Brugge als Anderlecht verslagen maar in de Ghelamco Arena leek AZ lange tijd vooral interesse te hebben voor het programmaboekje van de Gentse Feesten die vrijdag van start gaan in de Gentse binnenstad. Na rust kwam AZ echter een pak feller uit de kleedkamer maar concreet doelgevaar leverde dat niet meteen op.

Bij AA Gent zakte het niveau na rust gevoelig en Thorup zag hoe zijn spelers bijzonder moeizaam tot doelkansen kwamen maar toen invaller Roman Bezus met een fluwelen baltoets zijn landgenoot Yaremchuk in het straatje stuurde verdubbelde de Oekraïense aanvaller meteen wel de Gentse voorsprong (2-0). De thuisploeg vond het vervolgens welletjes, controleerde rustig de partij en stuurde AZ met een vervelend gevoel terug naar Alkmaar.

-----

AA Gent: Kaminski (46’ Coosemans), Lustig (87’ Derijck), Plastun, Rosted, Asare (82’ Dejaegere), Esiti (83’ Smith), Owusu (84’ Verstraete), Odjidja (88’ Dompé), David (60’ Bezus), Kubo (77’ Castro-Montes) en Yaremchuk (69’ Sylla)

Doelpunten: 11’ Kubo 1-0, 62’ Yaremchuk 2-0

Gele kaarten: Odjidja