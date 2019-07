Tiesj Benoot valt, maar zonder erg: “Misschien heb ik morgen een slechte dag”

Tiesj Benoot kwam ten val in de finale van de elfde rit. Hij liep schaafwonden op aan zijn knie, heeft een gekneusde elleboog en ook zijn slijmbeurs is geraakt. Toch verwacht hij niet al te veel hinder: “Misschien heb ik morgen een slechte dag, maar het kon erger afgelopen zijn.”

“Ik denk dat de schade wel meevalt, enkel mijn elleboog staat wat dik”, gaf hij mee. “Het was een domme val, zoals zo vaak. Ik reed goed vooraan, maar plots vielen ze voor me. Eerst lag ik er niet bij, maar ze reden vol op mij langs achteren.”

Benoot finishte op meer dan vijf minuten. “Gelukkig doe ik niet mee voor het klassement en gelukkig valt de schade mee. De champagne voor de zege van Caleb Ewan zal wel verdovend werken (lacht). Ik denk niet dat het me al te veel zal hinderen in mijn slaap. Misschien heb ik morgen een slechte dag, je weet dat niet, maar ik denk dat het erger kon uitgedraaid zijn.”

“Ik ben blij voor Caleb. In vijf sprint eindigt hij vijf keer in de top drie. Hij was er zo dicht bij en nu pakt hij wel die zege. Dus ik denk dat hij in dit peloton misschien wel de snelste man is.”