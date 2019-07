Genkenaar volgt brandweer en komt uit bij eigen huis

Genk -

Hoe een rustig dagje vakantie een vreemde wending kan krijgen, ontdekte Genkenaar Danny Olaerts woensdagochtend. De brave man was op weg naar de krantenwinkel en zag plots de brandweer voorbij flitsen. ‘Ik heb tijd, ik volg die mannen eens’, dacht Danny. Tot hij een minuut later voor zijn eigen oprit stond, waar een auto in brand stond.