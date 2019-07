Een Eritrese man die wegens een persoonsverwisseling drie jaar in een Italiaanse cel heeft doorgebracht, dreigt nu het land te worden uitgezet. Dat klagen mensenrechtenorganisaties woensdag aan.

De rechters in het Siciliaanse Palermo hadden vorige week een opvallende uitspraak gedaan in een grote mensensmokkelzaak. Ze oordeelden namelijk dat de politie de verkeerde man had opgepakt. De verdachte ...