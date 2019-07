WHO roept ebola-epidemie in Congo uit tot noodsituatie met internationale draagwijdte

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de ebola-epidemie die nu al bijna een jaar woedt in het oosten van Congo uitgeroepen tot een noodsituatie met internationale draagwijdte. Dat hebben experts van de VN-organisatie woensdagavond beslist.

“Het is tijd dat de wereld akte neemt van de epidemie”, aldus WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Dit is absoluut geen globale bedreiging”, aldus Robert Steffen, voorzitter van het WHO-comité dat de beslissing nam.

“Deze verklaring is een maatregel die de mogelijke toegenomen nationale en regionale risico’s erkent, en de nood tot een geïntensiveerd en gecoördineerd optreden om die risico’s te beheren”, aldus de WHO in een verklaring. Het uitroepen van zo’n noodsituatie betekent dus niet per se dat er een groot internationaal gevaar dreigt, maar wel dat er meer middelen vrijgemaakt worden. Daarnaast zullen er ook strengere veiligheidsmaatregelen gelden, al raadt WHO-directeur Tedros niet aan om de grenzen tussen Congo en zijn oostelijke buren te sluiten, omdat dit betekent dat de bevolking haar toevlucht zal zoeken tot informele grensovergangen die niet gecontroleerd worden.

Tedros wijst er nog op dat de autoriteiten in Congo alles doen wat ze kunnen in de strijd tegen de epidemie. “Ze hebben de steun van de internationale gemeenschap nodig”, aldus Tedros. “Dat omvat financiële steun.” “Het is cruciaal dat landen deze situatie niet gebruiken als excuus om beperkingen op te leggen aan de handel of verplaatsingen, die een negatieve impact kunnen hebben op de respons en op het leven van de bevolking in de regio”, aldus Steffen nog.

De experts kwamen woensdag voor een vierde keer samen sinds de epidemie begin augustus vorig jaar uitbraak. Aanleiding voor deze vierde vergadering was een geval van ebola in Goma, een stad met zeker een miljoen inwoners op de grens met Rwanda. Deze persoon was vanuit Butembo naar Goma gereisd, en daar werd hij opgemerkt. Dinsdag overleed hij toen hij weer naar Butembo werd overgebracht.

De epidemie eiste al bijna 1.700 mensenlevens. In totaal zijn er al meer dan 2.500 mensen die het zeer besmettelijke virus opgelopen hebben.

Het is de vijfde keer dat de WHO zo’n noodtoestand uitroept. Ook bij de zwaarste ebola-epidemie tot nu toe, in 2014 en 2015 in het Westen van Afrika, was dat het geval. Die uitbraak eiste 11.000 mensenlevens.