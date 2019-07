Veldritteam Pauwels Sauzen - Bingoal heeft geen plaats voor drie ploegleiders: Albert, Verstrepen en Vannoppen worden bedankt

Algemeen manager Jurgen Mettepenningen heeft enkele belangrijke knopen doorgehakt. Binnen het nieuwe Pauwels Sauzen - Bingoal is geen plaats voor ploegleiders Niels Albert, Tom Vannoppen en Johan Verstrepen. Mettepenningen behoudt het vertrouwen in zijn tandem Gianni Vermeersch - Mario De Clercq.

Toen de overname van Pauwels Sauzen - Vastgoedservice door Jurgen Mettepenningen bekendgeraakte, vroegen velen zich af welke de gevolgen zouden zijn voor renners en omkadering. Wat dat laatste betreft, is dus een beslissing gevallen. Mettepenningen vertrouwt de leiding van zijn team toe aan ploegleider Gianni Vermeersch en sportief coördinator Mario De Clercq, de tandem die ook al de sportieve leiding van Marlux-Bingoal in handen had. Angelo De Clercq blijft ploegleider van het opleidingsteam.

“Zes ploegleiders voor een veldritploeg, dat is niet realistisch”, aldus algemeen manager Jurgen Mettepenningen. “Daarom heb ik Niels Albert, Tom Vannoppen en Johan Verstrepen gemeld dat er geen vervolg komt aan de samenwerking met hen. De keuze voor Gianni Meersman was niet moeilijk: hij heeft deze zomer alle wegwedstrijden op zich genomen en daar waren we heel tevreden over. En Mario De Clercq is reeds sinds dag 1 bij de ploeg betrokken en doet dit nog steeds met dezelfde gretigheid als 13 jaar geleden bij de opstart van ons team. Wat ook niet onbelangrijk is, is dat alle huidige renners van Pauwels Sauzen - Bingoal vol lof spreken over de aanpak van Gianni en Mario.”

Dat Mettepenningen al langer samenwerkt met Meersman en De Clercq was ook niet onbelangrijk, geeft de algemeen manager toe. “Het geeft mij ook iets meer comfort om verder te werken met mensen waar ik reeds lange tijd mee samenwerk. Dit speelde ook mee in de beslissing om door te gaan met de huidige ploegleiders die vorige winter mee voor een heel goed seizoen hebben gezorgd. Dat geeft me ook veel vertrouwen voor de verdere toekomst van ons team. Voorts wil ik Niels, Tom en Johan nog veel succes wensen in hun verdere sportieve toekomst.”