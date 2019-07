Auto van bestuurder zonder rijbewijs na postieve drugstest in Millen getakeld

Riemst -

De auto van een dertiger is woensdag bij een controle in de Zevenbunderstraat in Millen getakeld. De man testte positief op drugs. Toen de agenten naar zijn rijbewijs vroegen, bleek dat in 2016 al te zijn ingetrokken. De man werd naar het politiekantoor meegenomen voor een speekselanalyse. In opdracht van het parket Limburg werd het voertuig voor onbepaalde duur geïmmobiliseerd. Het zal verbeurd worden verklaard. De bestuurder moet zich gaan verantwoorden bij de politierechter.