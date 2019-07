De Block: “Wie behandeling met Clamoxyl IV nodig heeft, zal die krijgen”

Patiënten die een behandeling met het antibioticum Clamoxyl IV nodig hebben, zullen die ook krijgen. Dat garandeert ontslagnemend minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Volgens haar is de beperkte beschikbaarheid van het medicijn erg vervelend, maar is er geen reden voor paniek. “We hebben duidelijke afspraken gemaakt en als iedereen die volgt, zal elke patiënt die een behandeling met dit specifieke antibioticum nodig heeft die ook krijgen”, aldus De Block.

Door een tekort aan grondstoffen kan farmabedrijf GlaxoSmithKline (GSK) dit jaar maar 40 procent van het geneesmiddel Clamoxyl IV, een intraveneus breedspectrum-antibioticum, produceren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het RIZIV raden ziekenhuisapotheken en artsen-specialisten in ziekenhuizen aan om rationeel om te gaan met het geneesmiddel en om indien mogelijk alternatieven te gebruiken.

Eerder deze week drong PVDA er bij minister De Block op aan om GSK in gebreke te stellen en te dagvaarden om het farmabedrijf te verplichten het antibioticum Clamoxyl IV te leveren.

Minister De Block garandeert nu dat iedereen die echt een behandeling met Clamoxyl IV nodig heeft, die ook zal krijgen. Het medicijn wordt wel voorbehouden voor patiënten voor wie er geen alternatieve behandeling bestaat. In veel gevallen bestaan er namelijk alternatieven. Het gebruik van die alternatieven kan de druk op de beperkte voorraad Clamoxyl IV verlichten.

De Block benadrukt ook dat het medicijn niet totaal onbeschikbaar is, maar enkel beperkt beschikbaar. GSK kan het medicijn onder bepaalde voorwaarden nog wel leveren. Is zo’n levering toch onmogelijk, dan bekijkt GSK of het kan ingevoerd worden uit een ander Europees land waar er nog wel een voorraad is.

Patiënten krijgen een behandeling met Clamoxyl IV volledig terugbetaald. De voorbije dagen verschenen er bericht over patiënten die toch hebben moeten betalen voor hun behandeling omdat hun ziekenhuis het medicijn had laten invoeren uit het buitenland. Minister De Block laat haar administraties in kaart brengen in welke ziekenhuizen en onder welke omstandigheden dat is gebeurd en wat de omvang is van het probleem. Op basis daarvan zal ze samen met haar administraties en GSK zoeken naar een oplossing voor de getroffen patiënten.