TIPS. Een compact autostoeltje en op vakantie met 'Friends'

1,2,3 autozitje

Het ziet eruit als een geldbeugel, maar de Mifold verhult eigenlijk een opvouwbaar autozitje voor kinderen. Wat het belooft? Een compact kussen dat wel even veilig is als klassieke autozitjes. De gordel kan aangepast worden aan de grootte van het kind. Vouw uit en selecteer de breedte die past bij de bouw van uw kind, plaats op de autostoel, regel de gordel en klaar. Prijs: 59,90 euro.

www.mifold.com

Overal schelpjes



Het Duitse label Edited volgt de laatste trends. Momenteel zijn schelpen hip in het modelandschap en samen met accessoiremerk Wald is een lijn tot stand gekomen met stuks die knipogen naar het strand en de zee. Denk aan armbandjes en oorbellen met schattig, gekeurde huisjes van zeedieren en schoenen met schelpen als accent. Vanaf 69 euro (voor de armband op de foto).

www.edited.com



Voor de friends

De Amerikaanse reeks ‘Friends’ blijft tot op de dag van vandaag razend populair en dat heeft de Spaanse modeketen Stradivarius goed begrepen. Deze pakt uit met een capsulecollectie, die volledig gewijd is aan Ross, Rachel en co. Dat resulteert in een fotoboek met het befaamde lettertype, maar onder meer ook in een telefooncover en toilettassen. Tasje op foto: 12,99 euro.

www.stradivarius.com

Sneakers met een verhaal

Hiep, hiep hoera voor de Supercourt-sneaker van Adidas. Die bestaat al vijftig jaar en naar aanleiding hiervan lanceert het merk samen met Zalando een nieuwe campagne. Die krijgt de naam ‘My Supercourt, my story’, mee en wil aantonen dat de vlekken, het vuil en de strepen op een sneaker iemands verhaal kunnen vertellen. Zelf je verhaal schrijven? De sneakers zijn te koop voor 89,95 euro.

www.zalando.be