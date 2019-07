Aristote Nkaka vertrekt voor een seizoen op huurbasis naar Almeria, in de Spaanse tweede klasse. Dat laat paars-wit woensdag weten.

De 23-jarige verdedigende middenvelder is eigendom van Anderlecht, maar was het voorbije seizoen actief bij Oostende. Daar speelde hij vorig seizoen in totaal 22 partijen. Voordien verdedigde hij ook de kleuren van Moeskroen.