Beerschot legt zich niet neer bij finaal vonnis van BAS: “We blijven vechten”

Geen degradatie voor KV Mechelen, aldus het Belgisch Arbitragehof voor de Sport in zijn finaal vonnis. Beerschot is daardoor gedoemd om in 1B te spelen, al wil de club nog niet opgeven. De Ratten zullen een vordering tot vernietiging van de tijdelijke en finale beslissing van het BAS instellen bij de Brusselse rechtbank.

Het BAS acht KV Mechelen en vier van haar bestuurders schuldig aan daden van competitievervalsing. KV Mechelen mag komend seizoen echter gewoon starten in eerste klasse zonder puntenaftrek, maar wordt wel uitgesloten van Belgisch en Europees bekervoetbal. Dat Malinwa is 1A mag spelen, is een streep door de rekening van Beerschot. “Maar wij blijven vechten”, reageerde Thomas Gillis, advocaat van Beerschot, woensdag bij Belga.

“We hadden de bui al voelen hangen. Het enige positieve is dat KV Mechelen nu voor eens en voor altijd geboekstaafd staat als een frauduleuze club. Het BAS heeft de uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep bevestigd. Het staat dus vast dat KV Mechelen en de vier bestuurders zich schuldig gemaakt hebben aan matchfixing. Dat weten wij natuurlijk al maanden. Er zijn geen verzachtende omstandigheden, dat bevestigt nu ook het BAS.”

Dubieuze primeur voor ons land

Dat KV Mechelen niet degradeert is voor Beerschot extra pijnlijk. “Het is een dubieuze primeur voor ons land. Een club die wedstrijden vervalst heeft, mag gewoon in dezelfde reeks aantreden. Dat is cynisme ten top”, aldus Gillis, die dat wijt aan een “verouderd en slordig” bondsreglement.

“Maar zelfs dan nog zouden de KBVB en de Pro League in principe hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Alleen zullen ze dat niet doen. Hun enige bekommernis is het normale verloop van de competitie en het vermijden van financiële schade. Het nettoresultaat van deze zaak is schandalig, de schade voor de sport is immens groot en niet te overzien.”

Behalve aan de degradatie ontsnapt KV Mechelen ook een aan puntenaftrek, omdat die mogelijke sanctie volgens het BAS gekoppeld moet zijn aan de degradatie. “Wij denken dat een puntenaftrek wel mogelijk is. Het reglement biedt de interpretatie om die straf op te leggen. Maar het BAS zegt: geen degradatie en dus ook geen puntenaftrek. Met als resultaat dat een ploeg die de boel bedriegt, probleemloos zijn kans gaat in eerste klasse.”

Ultiem reddingsmiddel

Een arbitrale uitspraak is in principe niet voor beroep vatbaar, maar het gerechtelijk wetboek voorziet in specifieke gevallen wel nog een ultiem reddingsmiddel. Beerschot wendt die vordering tot vernietiging aan, voornamelijk op basis van een gebrek aan motivering van het arbitragehof wat de gedeeltelijke beslissing van afgelopen woensdag betreft.

“We zijn nu al een annulatieverzoek aan het voorbereiden op de tussentijdse beslissing, en zullen die ook uitbreiden voor het volledige dossier. We zullen beide beslissing dus proberen te laten vernietigen, maar zullen eerst wachten op de motivering van de grondbeslissing. Zonder dat document kunnen we niet vooruit. We gaan nu niet versagen in deze matchfixingzaak, ook al speelt Beerschot nu zo goed als zeker in 1B komend seizoen. Wij blijven vechten, ook al zijn we blijkbaar nog de enige. Hier kunnen we het niet bij laten.”