Het is niet het jaar van Niki Terpstra, Nederlander moet Tour verlaten na valpartij

Een geschiedenisloze etappe tussen Albi en Toulouse heeft toch één slachtoffer gemaakt. De Nederlander Niki Terpstra geraakte op dertig kilometer van de finish verstrikt in een valpartij en stond niet meer. Hij tastte naar de rechterschouder wat doet vermoeden dat hij een sleutelbeen brak.

Het is niet het jaar van Niki Terpstra. Sinds zijn overstap naar Total Direct Energie kende de 35-jarige Nederlander nog niet al te veel geluk. Een val in de Ronde van Vlaanderen deed hem opgeven als gevolg van een hersenschudding, waardoor hij ook niet kon starten in Parijs-Roubaix.

De Tour moest iets goedmaken maar aan die poging kwam abrupt een einde in de elfde etappe. Terpstra is de zevende renner die de Tour moet verlaten, eerder vandaag verscheen Rick Zabel niet aan de start van de etappe. Hij gaf op wegens ziekte.