Halen -

Twee spelende kinderen hebben woensdag in Scherpenheuvel-Zichem een kluis uit de Demer gevist. Ze waren er aan het magneetvissen. De kluis is vermoedelijk afkomstig van de ramkraak vorige week donderdag op het Belfiuskantoor in Halen. Het parket Limburg laat weten dat de kluis op sporen zal worden onderzocht. Het onderzoek is in handen van de gerechtelijke politie van Limburg. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.