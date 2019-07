Sint-Truiden -

Frans Herbots, zaakvoerder van de groothandel Food & Drink center in Melveren was een bijzonder drieste brandkastkraker net te vlug af. Donderdagmorgen, even na middernacht, ging ten huize van Herbots het alarm af. Net toen hij de zaak betrad, had de inbreker zonder buit het hazenpad gekozen.