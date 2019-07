Britse artsen scheiden succesvol Siamese tweeling verbonden aan het hoofd

In het Great Ormond Street ziekenhuis in Londen is een team van Britse artsen erin geslaagd om een Pakistaanse Siamese tweeling succes te scheiden. De twee meisjes van twee jaar oud waren verbonden aan hun hoofd. Marwa en Safa waren aan elkaar vergroeid aan hun schedel, maar ook verschillende belangrijke bloedvaten deelden de tweeling.

De operatie is ondertussen al tien maanden geleden uitgevoerd maar het herstel van de tweeling verloopt prima, klinkt het bij de dokters. Toch is het te vroeg om te speculeren over de toekomst. De komende maanden zijn cruciaal voor de twee Pakistaanse meisjes. De operatie duurde vijftig uur en meer dan honderd mensen waren betrokken bij de ingreep.