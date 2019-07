Robert Waseige begon zijn trainerscarrière in Winterslag: “Hij maakte van een dorpsploeg een eersteklasser”

Genk -

Het Belgisch voetbal is één van zijn meest legendarische coaches armer. In het Luikse ziekenhuis Citadelle is woensdag op 79-jarige Robert Waseige overleden aan de gevolgen van hart- en nierfalen. Waseige was bondscoach op Euro 2000 en op het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea. Maar de hoogtepunten uit zijn carrière beleefde hij in zijn eigen achtertuin: bekerwinst met Club Luik in 1990 en vicekampioen met Standard in 1994. In totaal zat hij 818 keer op de trainersbank in eerste klasse. De start van zijn mooie loopbaan situeert zich in Winterslag. Pierre Denier, destijds speler onder Waseige: “Robert was een geweldige motivator, hij kon het maximum uit een speler en uit een ploeg halen.”