In de villawijk Sterrenbos in Stevoort heeft de civiele bescherming woensdagvoormiddag een wietplantage van meer dan 1.000 planten opgeruimd.

De woning werd verhuurd aan Roemenen. “En dat leek al snel fout te gaan”, klinkt het in de buurt. “Hier liepen in de eerste dagen voortdurend louche mannen met lange jassen af en aan. we hebben ...