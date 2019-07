TREND. Een beetje van de kust in je oren

Een zomerse look werk je helemaal af met sieraden en dit jaar zijn oorbellen met schelpen het helemaal. Van een asymmetrisch setje of één grote kokkel als eyecatcher: zolang het maar opvalt dat je veel liefde koestert voor de kust bent, zit je goed.

Foto: Missoni

Bij het Italiaanse modehuis Missoni komt een heel arsenaal van schelpen aan bod. Kleine schelpjes hangen aan kleine oorbellen, terwijl grote schelpen met een grillige vorm aan grote ronde oorbellen bengelen. Asymmetrie is de norm én je kunt de sieraden eigenlijk gewoon makkelijk zelf maken. Het enige wat je nodig hebt: een schelp, waar je een gaatje in maakt, en verschillende vormen ronde oorbellen. Om het extra glamoureus te maken, kun je de schelpen vooraf in een goud- of zilverkleur spuiten naar het voorbeeld van Altuzarra.

Bij dat laatste modemerk en bij Etro kozen ze voor oorbellen met schelpen, in combinatie met parels. Accenten in glitter - denk steentjes en kristallen - maken de sieraden nog een beetje glamoureuzer. Ook gezien op de catwalks: als de schelpen te romantisch voor je zijn, kun je in het andere oor de stoere kaart trekken door een oorbel met geperforeerde kei, al dan niet zelf gevonden op het strand, te dragen.

Swarovski - 119 euro / Sacha - 7,99 euro / Zara - 15,95 euro / Orelia - 32,95 euro (via Zalando) / H&M - 14,99 euro / Asos - 8,49 euro