“Bad boy” Joey Barton beschuldigd van slagen en verwondingen aan trainer tegenstander

Joey Barton, trainer van de Engelse derdeklasser Fleetwood, wordt beschuldigd van het toebrengen van slagen en verwondingen tijdens een incident in de spelerstunnel. Dat heeft de Britse politie woensdag meegedeeld. Het enfant terrible van het Engelse voetbal mag het in oktober gaan uitleggen in de rechtbank.

“Op zaterdag 13 april 2019 raakte een man gewond aan het gezicht bij een incident in de spelerstunnel na de wedstrijd van Barnsley tegen Fleetwood”, meldde de politie van South Yorkshire. De politie had een onderzoek geopend naar het incident, waarbij de 36-jarige Barton het aan de stok kreeg met Barnsley-coach Daniel Stendel. De 45-jarige Duitser moest nadien een dringende tandheelkundige behandeling ondergaan.

Barton moet op 9 oktober verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg in Barnsley. De vroegere middenvelder van onder meer Manchester City, Marseille en Queens Park Rangers ontkent de aantijgingen.

Barton is sinds juni vorig jaar trainer van Fleetwood. Het is allesbehalve de eerste keer dat de “bad boy” met het korte lontje in opspraak komt. Hij raakte meermaals betrokken bij vechtpartijen, op en naast het veld. Het kostte hem tal van schorsingen, een voorwaardelijke en in 2008 zelfs een effectieve gevangenisstraf van zes maanden.

Een archiefbeeld dat actueel blijft: Joey Barton deelt een tik uit aan David Beckham in 2013: