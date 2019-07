Bijna drie jaar geleden lag hij nog op intensieve zorgen, nu mag jonge Belg met Tottenham mee naar Azië

Tottenham Hotspur is woensdag op het vliegtuig gestapt naar Singapore voor haar zomertoer in Azië. Naast vaste waarden Toby Alderweireld en Jan Vertonghen is met doelman Jonathan De Bie nog een derde landgenoot van de partij.

De negentienjarige Brusselaar speelt al sinds de zomer van 2016 bij de jeugdploegen van de Spurs. Tottenham nam hem destijds over van KV Mechelen. Zijn ontwikkeling werd de voorbije jaren afgeremd door een gescheurde milt.

De Bie liep die blessure op tijdens een belofteninterland met de Rode Duivels U17. In de wedstrijd tegen Frankrijk kwam hij tijdens een luchtduel pijnlijk in botsing met een tegenspeler. De doelman speelde de wedstrijd wel uit, maar verloor het bewustzijn na de wedstrijd. Hij werd naar het lokale ziekenhuis overgebracht, waar hij op intensieve zorgen terechtkwam.

Hij kreeg toen een hart onder de riem van toenmalig Club Brugge-doelman Ludovic Butelle, die een gelijkaardige blessure had opgelopen in zijn carrière.

Tottenham speelt zondag in Singapore vriendschappelijk tegen Juventus. Volgende week donderdag wacht in Shanghai een confrontatie met Manchester United.

Afwezig voor de trip naar Singapore en China zijn de geblesseerden Ben Davies en Eric Dier, die in Londen verder aan hun herstel werken. Davinson Sanchez (Copa América), Serge Aurier en Victor Wanyama (beiden Africa Cup) hernemen pas volgende week de trainingen in Londen na deelname aan de continentale landentoernooien de voorbije weken. Vincent Janssen, Georges-Kevin Nkoudou en Danny Rose mogen de club dan weer verlaten en kregen vrij om te onderhandelen met geïnteresseerde teams.

The squad for our @IntChampionsCup matches in Singapore and Shanghai has been confirmed.#SpursTour2019 ?? #ICC2019 pic.twitter.com/rD8lTjffB3