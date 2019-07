Jan, Piet, Joris of Korneel? Deze kindernamen zijn het populairst

In 2018 is Arthur voor het eerst de populairste jongensnaam. Bij de meisjes doet Emma het al jaren goed, vorig jaar blijkt geen uitzondering.

Ons land is sinds vorig jaar 565 jongens rijker met de naam Arthur en 608 meisjes genaamd Emma. De meisjesnaam is al jaren een topper. Bij de jongens deed ‘Liam’ het in 2017 beter, die naam zakt een jaar later naar de vijfde plaats. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Adriaan, Ignace en Marnix zijn niet populair. Deze namen werden maar vijf keer gegeven aan een jongetje. Bij de meisjes zal je Annie, Tina en Wendy steeds minder horen. Opvallend zijn de namen met een fonetische schrijfwijze zoals Liss, Alies of Rozie bij de meisjes. Toch staan deze namen ook onderaan de lijst.

Meisjes

1. Emma: 608

2. Olivia: 554

3. Louise: 545

4. Mila: 536

5. Alice: 422

6. Juliette: 373

7. Elena en Marie: 369

9. Sofia: 368

10. Lina: 362

Jongens

1. Arthur: 565

2. Noah: 553

3. Adam: 548

4. Louis: 547

5. Liam: 539

6. Lucas: 519

7. Jules: 509

8. Victor: 476

9. Gabriel: 429

10. Mohamed: 420