Emmy Asakura's zomerexpo 'Longing for your blue embrace' in Gasthuiskapel

Borgloon - Van 15 tot 25 augustus organiseert Husk Gallery met Emmy Asakura de tentoonstelling 'Longing for your Blue Embrace'. De Belgische kunstenares heeft een kunstproject in situ rond de figuur van Maria uitgewerkt voor de Gasthuiskapel te Borgloon.

De Gasthuiskapel die oorspronkelijk aan Maria werd gewijd, vormt de perfecte locatie voor een zomertentoonstelling waarin Emmy Asakura het vrouwelijke stereotype van de Heilige Moeder Maria onderzoekt. De Belgische kunstenares met Japanse roots is geïntrigeerd door de figuur van de Heilige Maria en plaatst in haar recente werk de madonna in al haar ambiguïteit opnieuw in de kijker. In de historische kapel presenteert ze naast schilderijen ook opmerkelijke installaties rond de moederfiguur met de kleur blauw als hoofdtoon. Ze laat zich iconografisch inspireren door de Mariale iconografie zoals we ze kennen via Maria-beelden in kerken en kapellen of via oude bidprentjes.

Emmy Asakura (°1962) is een Belgische kunstenares die woont en werkt in Tervuren. Zij schildert voornamelijk - al of niet in combinatie met foto’s, Japanse stoffen of rijstpapier - op doek of paneel van verschillende formaten, maar maakt eveneens installaties. Asakura’s schilderijen balanceren tussen figuratie en lyrische abstractie en zijn het resultaat van een fysiek intense schildersact. Haar beeldend werk bezit een sterke autobiografische inslag en werd beïnvloed door verschillende culturen en lange verblijven in het buitenland. Zo onderzoekt ze specifieke concepten als de Maria-figuur, lichamelijke identiteit en vrouwelijkheid.

De kunstenares wordt vertegenwoordigd door Husk Gallery. Deze nieuwe Brusselse kunstgalerie is een project van Ingrid Van Hecke (kunsthistorica, KU Leuven) die vanuit de Brusselse regio nieuwe ideeën en sterk artistiek talent wil promoten in binnen- en buitenland via tentoonstellingen en kunstpublicaties. In 2019 vond reeds Emmy Asakura’s soloshow The Subcutaneous Desire plaats in de eigen galerieruimte van Husk Gallery te Brussel. Husk Gallery zal ook werk van Emmy Asakura presenteren op Art The Hague van 2 tot 6 oktober 2019.