Seksuele beelden doen hetzelfde met mannen- en vrouwenbrein

Of je nu een man of een vrouw bent: seksueel getinte beelden worden op dezelfde manier verwerkt in het brein. Want dat proces kent geen biologische basis die een onderscheid maakt tussen de verschillende geslachten. Dat blijkt uit een onderzoek aan het Duitse Max Planck-instituut, verschenen in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).