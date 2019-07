Daags na de rustdag wacht de sprinters vandaag een nieuwe kans in de etappe van Albi naar Toulouse, over 167 kilometer, en met niet al te veel noemenswaardige obstakels. Kansen voor Elia Viviani, Dylan Groenewegen en Peter Sagan om hun zege-aantal te verdubbelen of voor Caleb Ewan en Alexander Kristoff om hun ereplaatsen om te zetten in een zegeruiker. Volg de etappe hier live.