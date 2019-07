Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport heeft zijn definitieve vonnis bekendgemaakt in de omkopingszaak rond KV Mechelen. De club mag komend seizoen gewoon starten in eerste klasse (zonder puntenaftrek), maar worden wel uitgesloten van Belgisch en Europees bekervoetbal. Met het vonnis van het BAS zijn nu alle sportieve tuchtprocedures uitgeput. KV Mechelen kan nog wel in beroep gaan bij de burgerrechtbank.