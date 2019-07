Londense modeweek is de eerste waarvoor je gewoon tickets kunt kopen

Er altijd al van gedroomd om eens naar een echte modeshow te gaan kijken? Dat kan voortaan tijdens de London Fashion Week. De British Fashion Council (BFC) maakt het mogelijk om voortaan kaartjes te kopen voor de evenementen.

Tot nu toe waren de zitjes tijdens de modeshows van de vier grote modeweken in Parijs, Londen, New York en Milaan voorbehouden voor sterren, journalisten, influencers en ander schoon volk uit de industrie, maar de British Fashion Council is de eerste die daarin verandering brengt. In een persbericht laat het weten dat het tijdens de Londense modeweek “de deuren zal openzetten voor het grote publiek” en dat dat al het geval zal zijn bij de volgende editie.

Er zit wel een addertje onder het gras. De normale modeweek zal plaatsvinden van 13 tot 17 september, maar het grote publiek is enkel welkom op de evenementen op 14 en 15 september. Het zou gaan om zes modeshows - welke is nog niet bekendgemaakt - panelgesprekken, een Designer Exhibition en het DiscoveryLAB, een ruimte waar rond kunst, technologie en muziek wordt gewerkt, die opengesteld worden.

Vanaf 150 euro

Naar verluidt wil de BFC zo “jongeren inspireren” en de “modewereld introduceren bij mensen voor wie het voordien nog niet duidelijk was welke ongelofelijke carrières en mogelijkheden de industrie te bieden heeft”. In elk geval, de tickets zijn nu al verkrijgbaar en prijzen starten vanaf 150 euro voor gewone. Wie front row wil zitten, betaalt al snel 275 euro.