Voetbalfans na overlijden Robert Waseige: "Rip, gentleman"

Robert Waseige is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. De voormalige Belgische bondscoach kampte met hart- en nierproblemen. Op Twitter kwamen heel wat reacties binnen op het overlijden Waseige.

Robert #Waseige coachte de meeste matchen in Eerste Klasse. Maar liefst 818 (!) keer.



Een record dat wellicht eeuwig het zijne is. RIP. pic.twitter.com/zNka01I8vy — Jarno Bertho (@JarnoBertho) July 17, 2019

RIP Robert Waseige. Meest bijgebleven momenten: zijn ludieke passage bij FC Brussels en die reportage (samen met 'Gonzague' @jmgheraille) op de trein tussen Brussel-Zuid en Luik-Guillemins. #RIP #fact pic.twitter.com/odKWkAmDkA — Patrick Vercruysen (@PatVercruysen) July 17, 2019

Rip, gentleman Robert Waseige, heel goede herinneringen aan. #riprobertwaseige — Hugocoorevits (@Hugocoorevits) July 17, 2019

Wat eigen was aan #Waseige was dat hij altijd Robert was eigenlijk. #RIP — Who let the Arnout?! (@ItsArnout) July 17, 2019

Voor altijd ‘as de konijn over de plein’. RIP Robert Waseige. — Ken Himschoot (@khimscho) July 17, 2019

R.I.P., Monsieur #Waseige. Vous étiez un grand meneur d'hommes. Je garde particulièrement en mémoire notre poisson d'avril en 1991 au FC Liège et l'épopée des Diables rouges en 2002 au Japon. Mes sincères condoléances à tous vos proches. pic.twitter.com/lO6FgLkySS — Pierre Migisha (@PierreMigisha) July 17, 2019

De eerste bondscoach die ik bewust heb meegemaakt, is niet meer.

De man die ons in 2002 voor de laatste keer in wat een lange tijd zou worden, naar het WK bracht.

RIP Robert Waseige — Algemeen Fons™ (@jerupt) July 17, 2019

Het WK van 2002. De verdomde arbiter. Afleiding tijdens de examens. #RIP Robert Waseige — Kenneth Janssens (@Kennoit) July 17, 2019

Hopelijk is de schfeer goed daarboven :( #waseige — Max Dedulle (@fakeplasticmax) July 17, 2019

Robert Waseige. De bondscoach die best veel bereikt heeft met een generatie die 1/10 van het talent van de huidige bezat. #rip — Frederik Clarysse (@fredericlarysse) July 17, 2019

Mooie herinneringen aan Robert Waseige uit jaren dat ik voor de Telegraaf de Rode Duivels volgde. ,,Moet je Nilis niet terug halen", vroeg ik hem ooit. ,,Dat is een goed idee", kreeg ik als antwoord. Leuke primeur volgende ochtend. RIP Monsieur Waseige.https://t.co/miwHqS1MCT — Raymond Kerckhoffs (@raykerckhoffs) July 17, 2019

Robert Waseige, c’est le foot de mon enfance, mes premières émotions à Rocourt, l’épopée en Coupe d’Europe, la Coupe du Monde en 2002... Reposez en paix, Coach... — Emiliano Bonfigli (@ebonfigli) July 17, 2019