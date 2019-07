Opletten voor venijnige kompaskwallen aan onze kust

De gemeente Knokke-Heist waarschuwt voor de kompaskwal, die binnenkort zijn opwachting maakt aan de Belgische Oostkust. De kompaskwal is een erg vervelende kwallensoort: contact met de tentakels kan erg pijnlijk zijn.

Momenteel zwemmen vooral de blauwe haarkwal en de oorkwal rond aan de Belgische Oostkust. De eerste soort veroorzaakt een branderig gevoel bij contact met de huid, vergelijkbaar met het gevoel bij aanraking met een brandnetel. De oorkwal netelt in principe niet.

Maar nu komt het kompaskwallenseizoen eraan, waarschuwt de gemeente Knokke-Heist op haar website. Die soort is te herkennen aan een bruine hoedrand en (vaak) 16 bruine strepen op de hoed. De kompaskwal is de vervelendste kwallensoort in Belgische wateren, omdat contact met de tentakels erg pijnlijk kan zijn. Een aanraking met het dier veroorzaakt een branderig gevoel, jeuk en strepen op de huid. Er kunnen ook kleine blaasjes op de huid komen. De huidletsels verdwijnen normaal gezien na een paar uur.

Foto: rr

WAT KAN JE DOEN BIJ EEN BEET?

Bij algemene symptomen (zwelling van gezicht of lippen, problemen met ademhaling,…) belt men best een arts of de 112. In het andere geval heeft het Antigifcentrum volgende tips: