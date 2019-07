Topmodel Bella Hadid gaat van brunette naar blondine

Topmodel Bella Hadid (22) is normaal de donkere van de twee zusjes, maar ze heeft haar lange lokken nu blond geverfd. Ze lijkt daarmee nu een stuk meer op haar zus Gigi.

Bella Hadid deelde in haar Instagram Stories wat beelden van haar nieuwe kapsel. Normaal gaat ze voor donker of kastanjebruin haar, maar dit keer ging het enkele tinten lichter en is ze nu een blondine, net zoals haar twee jaar oudere zus Gigi. Bovendien blijkt uit de filmpjes, waarin ze een paard aait, dat er golven in haar haren zitten. Alsof ze net van het strand komt gehuppeld.

Het is echter niet de eerste keer dat we een blonde versie van Bella zien opduiken. Zo had ze tot april 2018 een Japans alter ego onder de naam Rebekka Harajuku en daarbij droeg ze telkens een blonde pruik. Daarmee stopte ze nadat ze werd beschuldigd van ongepast culturele toe-eigening.