Met deze looks ben je helemaal klaar voor Tomorrowland

De komende twee weekends bereikt de festivalzomer een hoogtepunt voor de liefhebbers van elektronische muziek, maar ook op het vlak van stijl is Tomorrowland voor velen het moment om zich iets excentrieker dan anders te kleden en op te maken. Ines Borgonjon, senior make-up artist bij MAC Cosmetics heeft speciaal voor het festival drie nieuwe trendlooks uitgewerkt. Zij en haar team zullen op de Dreamville-camping bezoekers opmaken, maar dankzij haar tips kun je het gewoon ook zelf proberen.

All eyes on you

Voor de eerste look wordt ingespeeld op een van de trends van het moment: knalkleuren rond de ogen. “Maak eerst je smokey eye”, zegt Ines. “Het kan het geen kwaad als je een beetje slordiger werkt, want retoucheren en reinigen gaat makkelijk als je nog geen fond de teint op hebt.” Naast de oogmake-up met turkoois vallen de accenten boven de aangezette wenkbrauwen op. “Je kunt dit makkelijk doen met acrylische make-upverf. Die is heel dekkend en past zich aan je gelaatsuitdrukkingen aan. Is dit te veel moeite, dan kun je op deze plaats ook edelsteentjes kleven. Let wel: gebruik wimperlijm om alles vast te maken. Baardlijm, waarmee ze snorren en baarden aan het gezicht kleven in de wereld van de grime, is ook een optie.

Tips:

- Als je vaak eyeliner en oogschaduw draagt, ga dan eens voor fellere kleuren om uit je comfort zone te treden op de weide van Tomorrowland.

- Wees kwistig met highlighter, maar wel op de juiste plaatsen. Stip je jukbeenderen, binnenste ooghoeken, je wenkbrauwbot en je cupidoboog (lees: optisch vollere lippen) aan. Vergeet het topje van je neus niet, dat brengt de glossy look in balans.

- Ga voor een getinte lipgloss. Je hebt dan in principe geen spiegel nodig om je lippen bij te werken.

Lief met ‘sproetjes’

Mag het lieflijk zijn? Dan kan je een feestelijke look bekomen met zilveren sterretjes, in combinatie met roze. Véél roze. “Creëer een onregelmatig sproetjespatroon op je gezicht, maar dan met glinsterende sterretjes die je bevestigt met wimperlijm. “Ga voor een zachtroze blos op de wangen en gebruik de blush ook als oogschaduw.”

Voor deze zachte look mag je de wimpers heel fijn laten. “Krul je wimpers eerst en ga er dan met een volumegevende mascara over. Een mascara met een bolletje aan het uiteinde van het borsteltje is praktisch voor deze look. Je kunt er makkelijk je buitenste wimpers mee naar omhoogduwen voor een extra vrouwelijke oogopslag.

Glitter: (bijna) overal

Glitter is en blijft hip om je festivallook net dat tikkeltje feeërieker te maken. Volgens de visagiste strooi je de glitters het best op je jukbeenderen, je slapen, je haarlijn en binnenste ooghoek. Ook je sleutelbeen en je schouders mogen schitteren onder de zon in Boom. “Let op met glitters op je bovenlip. Daar blijf je beter van weg, want het zou er van ver kunnen uitzien alsof je zweet.” Wil je deze look uitproberen, wees dan ook niet te zuinig met bronzer. “Bronzer geeft je huid een warme, gezonde gloed mee, die perfect contrasteert met alle glitters.”

Tips

- Er bestaat een product, mixing medium, dat perfect is om glitters te bevestigen aan de huid. Het is een transparante gel die je in een fijn laagje op de ‘glitterzones’ aanbrengt. Dep een oud make-upborsteltje in een potje glitter en laat de glitters op de juiste zones naar beneden dwarrelen door op het kwastje te tikken.

- En ’s avonds wil je de glitters er uiteraard weer allemaal af. Haal tape van bij de apotheker in huis. Kleef over de glitters en trek ze er voorzichtig weer af. Dit is de zachtste manier voor je huid. Als je veel gaat wrijven, zou je de huid kunnen irriteren.

- Ga op festivals steeds voor waterproof mascara en longwear make-up. Ontschminken doe je het best met een product op oliebasis om de sterke make-up grondig te verwijderen.

Meer make-upinspiratie voor je eigen look nodig? Houd dan de Instagrams van @maccosmeticsbelgium en @inesborgonjon in de gaten.