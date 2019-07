Luchtontvochtiger schiet in brand in Geetbets

In de garage van een huis in de Hogenstraat heeft dinsdagnamiddag rond 15.30 uur een luchtontvochtiger vuur gevat. Het toestel was maar een paar uur voor de brand uitbrak geplaatst. Plots viel de elektriciteit uit en de bewoners stelden vlak daarop vast dat er rook opsteeg uit de garage. Zij alarmeerden de brandweer die snel ter plaatse was en de beginnende brand in een mum van tijd kon doven. In de garage is er wel heel wat rookschade. Wellicht is een technisch defect aan de luchtontvochtiger de oorzaak van de brand.