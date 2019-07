De politiezone Demerdal heeft in juni 31 bestuurders uit het verkeer geplukt die onder invloed waren: 13 hadden te diep in het glas gekeken, 18 hadden drugs gebruikt. De politie stelde ook 386 snelheidsovertredingen en 179 parkeerovertredingen vast. De agenten betrapten eveneens 29 bestuurders die belden tijdens het rijden. In het totaal zijn er 638 verkeersovertredingen vastgesteld.