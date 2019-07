Girafje geboren in Bellewaerde

Heuglijk nieuws uit Bellewaerde. In het dierenpark in Ieper is maandagavond een Rothschildgiraf geboren.

Na een zwangerschap van 14 maanden zijn de giraffen Simone en Kito de ‘trotse ouders’ geworden van een gezond kalfje. De bevalling verliep vlot, mama Simone werd wel vijandig naar het meisje toen ze probeerde te drinken. Dierenverzorgers hebben haar dan de eerst melk gegeven en zo ook kunnen vaststellen dat ze 1,72 meter groot is en 60 kilogram weegt.

Belangrijk voor de soort

De komst van de babygiraf is belangrijk voor het Europese kweekprogramma waaraan Bellewaerde actief deelneemt, in samenwerking met EAZA (European Association for Zoos and Aquaria). Wereldwijd leven er nog slechts 1.399 Rothschildgiraffen in het wild en 590 in dierentuinen.